Велика Приватизація + Дематюкізація України = | Альо, гараж! REBOOT #279

Декомунізацію ми ж якось пережили, прийшов час дематюкізації мови.

Пані Богомолець, депутатка Верховної Ради від Блоку Петра Порошенко, зареєструвала відповідний Законопроект.

Лишається тільки поспівчувати декому з наших видатних політиків, чиї промови,ось-ось будуть виглядати не те що бляклими, а взагалі пустопорожніми та незрозумілими…

А тим часом Президент Зеленський готує Велику Приватизацію країни...

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