Ведущей Евровидения-2020 станет трансгендер

Одной из ведущих конкурса Евровидение-2020 станет известная голландская бьюти-блогерша Никки де Ягер, которая недавно призналась, что родилась парнем.

Об этом сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.

По словам самой Никки, она давно мечтала принять участие в Евровидение. Поэтому, когда в конце прошло года организаторы предложили ей комментировать онлайн-трансляцию, она была очень рада и горда.

Примечательно, что на своей странице в Instagram блогерша также опубликовала видео, в котором поделилась радостной новостью:

"Поздоровайтесь со своей ведущей музыкального конкурса Евровидение-2020! Европа, увидимся в мае".

Отметим, что в январе этого года Никки шокировала заявлением о том, что на самом деле она родилась мальчиком. Тогда миллионы поклонников, которые на протяжении долгого времени следили за девушкой в Instagram, признавались, что были ошарашены признанием Никки.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть самые пикантные фотографии известной блогерши.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся