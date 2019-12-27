Важны не деньги, а сам факт привлечения инвесторов: экономист о большой приватизации

Заместитель директора центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Аллы Цуркан.

Он прокомментировал проанонсированную правительством стратегию по привлечению средств от приватизации в государственный бюджет.

"Для того, чтобы выполнить план правительства в бюджете, нужно запускать большую приватизацию. Мы уже говорили с вами о малой приватизации, там много неживых бизнесов, недостроенных площадок. Их, по моему мнению, можно продавать вообще за одну гривню, главное, чтобы кто-то туда пришел, и там хоть что-то начало происходить. Для того, чтобы привлечь миллиарды, о которых говорится в бюджете, нужна большая приватизация, но после того, как она была анонсирована, все было подготовлено, даже назначены ответственные, решение было заблокировано судом. И это решение разблокировали всего несколько месяцев назад", – заявил Яблоновский

Он также ответил на вопрос, будет ли выполнен план по приватизации, заложенный в бюджете Украины на следующий год.

"На следующий год, я надеюсь, шансы выполнить план по приватизации больше. Но я бы не слишком концентрировался сейчас на вопросе именно размера выручки. Потому что если вы посмотрите на общий бюджет Украины, а он более триллиона гривен, то несколько миллиардов от приватизации являются очень незначительной его частью. По моему мнению, сейчас важнее – привлечь инвесторов, которым будет интересна приватизация в Украине", – отметил Яблоновский.

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