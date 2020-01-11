Главная Новости
11 января • обновлено в 13:58
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Важно ввести обязательное страхование помещений: эксперт по противопожарной безопасности

39
Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам противопожарной безопасности Анатолий Рожков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о завершении большой проверки противопожарной безопасности, которая до 10 января происходила в Украине.

"Бывают разные случаи. К сожалению, не для всех приоритет безопасности является решающим в данной ситуации. Вы знаете, что 24 декабря президент поручил Кабмину разработать положение по внесению изменений в существующее законодовство с целью усиления ответственности. А премьер отмечал, что важно ввести обязательное страхование помещений, эксплуатируемых. Такие экономические рычаги принятые в Европе и они работают", - заявил Рожков.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости