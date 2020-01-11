Важно ввести обязательное страхование помещений: эксперт по противопожарной безопасности

Эксперт по вопросам противопожарной безопасности Анатолий Рожков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о завершении большой проверки противопожарной безопасности, которая до 10 января происходила в Украине.

"Бывают разные случаи. К сожалению, не для всех приоритет безопасности является решающим в данной ситуации. Вы знаете, что 24 декабря президент поручил Кабмину разработать положение по внесению изменений в существующее законодовство с целью усиления ответственности. А премьер отмечал, что важно ввести обязательное страхование помещений, эксплуатируемых. Такие экономические рычаги принятые в Европе и они работают", - заявил Рожков.

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