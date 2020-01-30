Важнейшие новости на утро четверга: Студия OBOZREVATEL
Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей по состоянию на утро четверга 30 января.
Китай заявил об уменьшении динамики заболеваний коронавирусом
Несколько украинских министров остались без должности
Новая руководительница Госкино Украины
Супрун развеяла мифы о коронавирусе
Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова
В Киеве ограничат движение автотранспорта из-за визита Майка Помпео
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы