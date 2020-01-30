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30 января • обновлено в 11:42
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Важнейшие новости на утро четверга: Студия OBOZREVATEL

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Денис Похила и Марина Клим сделали обзор самых интересных новостей по состоянию на утро четверга 30 января.

Китай заявил об уменьшении динамики заболеваний коронавирусом

Несколько украинских министров остались без должности

Новая руководительница Госкино Украины

Супрун развеяла мифы о коронавирусе

Кабмин уволил главу "Укрзализныци" Кравцова

В Киеве ограничат движение автотранспорта из-за визита Майка Помпео

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