Валерий Чалый | Острый вопрос

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 11:00, 6.11.2020

Именно зрители телеканала и читатели сайта Obozrevatel могут спросить все, что их интересует - у всех, кто им интересен.

Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-бизнеса и соцсетей - гости программы Острый вопрос. Сегодня вопрос к Чрезвычайному и полномочному послу Украины в США (2015-2019 годах) Валерию Чалому. Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контролера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.

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