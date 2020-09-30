Врач из Израиля разоблачил популярный фейк о смертности от COVID-19

Смертность от коронавируса некорректно сопоставлять со смертностью от заболеваний, которые не передаются через воздух, например, от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Сравнивать просто глупо", – подчеркнул он.

Комментируя последние данные о заболеваемости и смертности от коронавируса в мире, 33 миллиона и 1 миллион соответственно, медик заявил: "Это большая смертность. При гриппе в десятки раз меньше".

Апеллируя к распространенному мнению о том, что якобы смертность от коронавируса не превышает смертности от других болезней, врач заявил: "Просто посмотрите, что при респираторном заболевании смертность 1-2%. Это не рак, это не инфаркт, они не сезонные и не передаются через дыхание! Это реально страшная цифра, до людей не доходит!"

В этом контексте он поделился выводом, который сделал после недавнего посещения Украины. "У вас люди не особо озабочены ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября", – добавил медик.

Полную версию блиц-интервью с Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 29 сентября, коронавирусом в мире заразились более 33,5 млн человек. За все время пандемии COVID-19 привел к гибели более миллиона человек.

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