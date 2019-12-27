Вакцинироваться следует обязательно всем, независимо от времени года: семейный врач

Семейный врач Владислав Ващенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Аллы Цуркан.

Он прокомментировал, ожидать ли в Украине эпидемии гриппа и ОРВИ в ближайшее время, и стоит ли прививаться тем, кто еще не сделал этого.

"Вакцинация должна проводиться, независимо от того, попали люди в сезон эпидемии или нет. Если даже в зимний период времени вы не провакцинувались, ничего страшного. Независимо от того, попал я на сезон или нет, я обязан вакцинировать себя, семью и детей", – заявил Владислав Ващенко.

Он добавил, что количество вакцинированных в Украине выросло за последние годы.

"Вакцинация выросла очень резко с того момента, когда медработники стали жестче относиться к этому вопросу", - отметил Ващенко.

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