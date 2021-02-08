Опрос: кто провалил кампанию по вакцинации в Украине

Obozrevatel Видео 14:30, 8.02.2021 Обновлено: 18:30, 8.02.2021

По словам властей, вакцинация в Украине должна начаться уже через несколько дней. Это в то время, как многие страны уже вышли на высокие показатели по прививанию своего населения.

Мы поинтересовались у украинцев, кто виноват в провале кампании и почему.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Притула перестал быть замом главы "Голоса" и исключен из политсовета – СМИ

Как ликвидировали террориста "Гиви" четыре года назад. Архивные фото и видео

Секретарь Кивы, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета

На Донбассе неизвестные пытались прорваться на опорный пункт ВСУ, одного диверсанта убили

Шкарлет объяснил ликвидацию в школах Украины старших классов