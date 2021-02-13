Вакцинация в Украине. Готовы ли люди получить укол против коронавируса - узнавали корреспонденты телеканала Obozrevatel
Вакцинация в Украине. Готовы ли люди получить укол против коронавируса - узнавали корреспонденты телеканала Obozrevatel.
65% украинцев готовы делать прививки от коронавируса. Таковы результаты исследования Международной ассоциации "Gallup". Впрочем, не все граждане готовы получить укол спасения.
Наша съемочная группа побывала в одной из столичных больниц и там пообщалась с врачами и пациентами.
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