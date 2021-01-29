Вакцинация населения и карантинные ограничения - Коронавирусная хроники

Obozrevatel Видео 21:30, 29.01.2021

Грузия вводит карантин выходного дня. Болгария требует обязательное ношение маски, а жителя Тайваня оштрафовали за нарушение карантина семь раз.

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