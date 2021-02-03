Вакцина для каждого - коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 08:30, 3.02.2021

Вакцина для каждого - коронавирусные хроники

Франция закрыта на въезд и выезд. Меркель обещает, что каждый немец к концу лета сможет сделать прививку от COVID-19, а США - мировой лидер по иммунизации от коронавируса. Более подробно об этом - смотрите в обзоре.

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