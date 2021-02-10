Вакцина для 105-летней женщины и комендантский час – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 09:50, 10.02.2021 Обновлено: 10:06, 10.02.2021

Вакцина для 105-летней женщины и комендантский час – коронавирусные хроники

Во Всемирной организации здравоохранения не советуют отказываться от вакцины компании AstraZeneca, а Нидерланды вводят комендантский час из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Все подробности – в материале.

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