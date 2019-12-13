Вадим Олейник и Валентин Корнийко стали гостями прямого эфира ObozTV
Певцы Вадим Олейник и Валентин Корнийко стали гостями прямого эфира ObozTV
Артисты рассказали о соем творческом сотрудничестве и планах на будущее.
Они также представили совместную песню "Юля"
"Очень хочется показать людям, что мы есть, что мы умеем любить, хочется, чтобы все были счастливы", - заявил один из певцов.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы