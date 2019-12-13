Главная Новости
13 декабря • обновлено в 17:38
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Вадим Олейник и Валентин Корнийко стали гостями прямого эфира ObozTV

58
Читать материал на украинском

Певцы Вадим Олейник и Валентин Корнийко стали гостями прямого эфира ObozTV

Артисты рассказали о соем творческом сотрудничестве и планах на будущее.

Они также представили совместную песню "Юля"

"Очень хочется показать людям, что мы есть, что мы умеем любить, хочется, чтобы все были счастливы", - заявил один из певцов.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости