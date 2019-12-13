Певцы Вадим Олейник и Валентин Корнийко стали гостями прямого эфира ObozTV

Артисты рассказали о соем творческом сотрудничестве и планах на будущее.

Они также представили совместную песню "Юля"

"Очень хочется показать людям, что мы есть, что мы умеем любить, хочется, чтобы все были счастливы", - заявил один из певцов.

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