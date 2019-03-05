В зоне ООС погиб украинский армеец: Obozrevatel News в 10:00 от 05.03.2019

В зоне ООС погиб украинский армеец

В прошедшие сутки 19-летнего украинского военного убили пророссийские боевики на Донбассе. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. В то же время, СМИ пишут, что погибший военный из Ивано-Франковской области. В апреле ему исполнилось бы 20 лет.

В Сумах на взятке поймали двух начальников нацполиции

От пяти до десяти лет тюрьмы за взятку пять тысяч гривен. В Сумах поймали двух начальников нацполиции, которые требовали деньги за непривлечение к административной и уголовной ответственности. Поймали взяточников с поличным, провели обыски по месту жительства, в кабинетах и автомобилях полицейских.

Новое расследование в отношении Трампа

Трампу грозит импичмент. В США начали новое масштабное расследование: по передбирчои кампании Трампа, его бизнеса и деятельности его администрации.

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