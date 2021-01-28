В ВР хотят сократить количество нардепов, - с 450 до 300. Поддерживаете?

Obozrevatel Видео 16:05, 28.01.2021 Обновлено: 16:07, 28.01.2021

В ВР готовятся к уменьшению количества депутатов - с 450 до 300.

Мы спросили у Украинцев, что они об этом думают. И даже не все согласились, что такая опция необходима

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