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18 декабря • обновлено в 14:40
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В Верховной Раде на сегодня запланирован турборежим: корреспондент ObozTV

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Корреспондент ObozTV Вячеслав Буткалюк в прямом эфире рассказал о ходе последних событий из Верховной Рады Украины.

"Сегодня ВР начала свою работу с небольшим опозданием, зарегистрировалось 337 народных избранников. Начали депутаты с приятного, так как глава парламента предложил накануне Дня святого Николая поддержать детей и сдать по тысяче гривен на помощь детям, которые лечатся в больнице Охматдет. После того перешли к свободным выступлениям, и только сейчас начали рассматривать законопроекты. Их сегодня около сорока. Сейчас парламент рассматривает вопросы взаимодействия таможенной и налоговой служб. Далее спектр вопросов крайне разный, они будут касаться и вопросов урегулирования водного транспорта, и депутатской неприкосновенности. Действительно на сегодня запланирован турборежим", - отметил Буткалюк.

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