В УЗ показали, в каких условиях им приходится работать

Дарья Дурова Видео 20:28, 15.02.2021

Машинист и его помощник пожаловались, что лед на стеклах им приходится растапливать с помощью пламя. Они обратились к главе "Укрзалізниці".

Источник видео – Telegram-канал PavlovskyNews.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Савченко в снегу показала, как праздновала День святого Валентина. Фото

ФСБ готовила похищение командующего украинскими ССО, но провалила: появились детали

Украинцам раздадут по 560 грн в виде компенсации за дорогую электроэнергию: кого коснется

В Украину пришел антициклон: появился прогноз погоды на Сретение

Кравчук предложил отвечать на каждый выстрел на Донбассе