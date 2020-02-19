В Украину прибывают пассажиры из Китая: врач-инфекционист

Врач-инфекционист Евгения Менжулина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала эпидемию коронавируса и прибытие украинских граждан из Китая.

"Самолет, который перевозит украинских граждан, будет проходить дезинфекции, после этого он будет использован для перевозки других пассажиров. Есть различные инструкции и средства по противовирусной обработке. Кроме того данный вирус не живет долго без носителя", - заявила врач.

Она также прокомментировала динамику роста заболеваемости и смертности от коронавируса.

"Все свойства коронавируса пока не изучены. Да, сейчас есть светлая полоса в борьбе с коронавирусом, но это не значит, что завтра не будет черной полосы. Никто не знает, как вирус будет вести себя в дальнейшем в том числе среди европейского и африканского населения", - добавила Менжулина.

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