В Украине запрещены фейерверки: эксперт по пожарной безопасности
Эксперт по пожарной безопасности Валентин Асауленко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.
Он заявил, что пиротехнические изделия – салюты, фейерверки и прочие – один из основных факторов возникновения пожаров во время новогодних праздников.
"Категорически запрещено использование пиротехнических изделий в помещениях. Любых помещениях – спортзалах, актовых залах, в обычных комнатах и на балконах. На 99% это может привести к возникновению пожара", – подчеркнул Асауленко.
Также, по его словам, запрещено использовать пиротехнику во дворах и других местах, окруженных деревьями, заборами или домами.
"Не стоит забывать, что люди, которые принимали участие в боевых действиях, остро реагируют на любые звуки наподобие взрывов и хлопков. Проще всего – не использовать фейерверки", – резюмировал специалист.
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