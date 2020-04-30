В Украине проведут индексацию пенсий: кому и на сколько
В мае в 8,4 миллионам пенсионеров будут проиндексированы пенсии. Размер индексации составит 11 процентов.
По словам руководительницы Минсоцполитики Марины Лазебной, размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен. Об этом подробнее поговорили с Генеральным директором директората развития социального страхования Минсоцполитики Валентиной Кудин.
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