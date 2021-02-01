В Украине открылся первый магазин ІКЕА

Obozrevatel Видео 10:50, 1.02.2021 Обновлено: 11:26, 1.02.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

У Навального снова назвали Крым "российским". Фото

"Суперкрот" Кремля, или Будущее Трампа выглядит все более мрачно

В Украине установили новый тариф на газ: сколько заплатим

Под Харьковом владельцы "евроблях" перекрывали трассу. Фото и видео

Зеленский разочаровался в демократии США