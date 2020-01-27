В Украине нет китайского коронавируса: все подозрения не подтвердились

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. В комментариях представители лабораторного центра отметили, что это не китайский коронавирус 2019-nCoV, который постепенно охватывает страны мира и приводит к гибели людей.

"За эпидсезон 2019-2020 гг. учреждениями здравоохранения, осуществляющими эпидемиологический надзор за больными на гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлено в вирусологическую лабораторию ГУ "КГЛЦ МЗ Украины" 73 образцы для исследования гриппа", – говорится в сообщении.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 и риновирус – 1", – добавили в учреждении.

Также в пресс-службе Минздрава OBOZREVATEL заявили, что в трех случаях подозрения на 2019-nCoV не подтвердились.

"Сейчас у нас нет пациентов с подозрением на 2019-nCoV. Из тех трех пациентов, у которых были подозрения, сегодня появилась информацию по последнему – диагноз не подтвердился. По состоянию на сейчас в Украине нет пациентов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV", – пояснили в Минздраве.

Примечательно, что пользователи сети возмущенно отреагировали на пост пресс-службы "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины" из-за того, что сначала представители учреждения не сразу указали, что это не китайский коронавирус.

Справка. Коронавирус 2019-nCoV – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Так, по состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

Такую информацию обнародовал Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Только за минувшие сутки в Китае умерли 24 пациента, а инфицирование подозревают у более 3,8 тыс. человек.

Так, за пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержден" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

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