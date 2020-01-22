В Украине начнут продавать тюрьмы: комментарий министра юстиций

Министр юстиции Украины Денис Малюська в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что в Украине могут начать продавать тюрьмы.

"Мы говорили с коллегами из Эстонии, у них современная тюрьма, они разработали проектную документацию, на 1100 человек, по последнему слову техники. Она энергоэффективная, с минимальным вмешательством человека - и это около 300 млн евро. Себестоимость явно нам не по карману. Мы конечно будем строить и ремонтировать что-то намного более бюджетное, но даже на это бюджетных средств не тратим в принципе, при этом у нас явно чрезмерная сеть тюрем, и мы могли бы получить от их продажи определенную часть средств", - заявил министр юстиции.

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