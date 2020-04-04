Карантин, доллар и нефть: озвучена цена бензина А-95 в апреле

До середины апреля цены на бензин А-95 на автозаправках Украины могут снизится до 20-22 гривен за литр.

"Каждый день сети снижают цены топлива. Впереди снижение еще на 2-3 гривни за литр", – рассказал в эфире ObozTV директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Более или менее уверенно можно говорить, что цены будут идти к коридору по бензину А-95 на уровне 20-22 гривни за литр на протяжении 7-10 дней", – уточнил эксперт.

По его словам, на ценообразование влияет целый ряд факторов, в том числе падение мировых цен на нефть, пандемия коронавируса COVID -19, существенное падение продаж топлива в Украине и стабилизация курса доллара.

АЗС, защитная маска

В этом контексте Куюн заметил, что последний фактор "имеет первостепенное значение", поскольку при непрогнозируемом росте курса доллара "никто не понимал, что с ним будет". "Рынок успокоился, и теперь можно увереннее прогнозировать", – сказал он.

Эксперт сообщил о том, что "продажи топлива сильно упали. В больших сетях до 40%, в меньших – до 20%. Это означает прямо пропорциональную потерю доходов этого бизнеса".

Одновременно с этим "постоянные затраты этого бизнеса не снизились", – подчеркнул он. "Остались рабочие места, никто не освободил их от налогов. Затраты возросли, потому что надо обеспечивать доставку персонала на АЗС, плюс карантинные меры – дезинфекция, установка защитных барьеров, защит персонала и клиентов", – напомнил Куюн.

По его оценкам, из-за усиления карантинных мер потребление топлива в апреле может еще больше снизится. В таком случае "бизнесу будут нужны большие наценки, чтобы удержать людей, удержать бизнес", – предупредил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

28 марта Антимонопольный комитет Украины проанализировал цены на бензин и пришел к выводу, что они завышены. Владельцев крупных сетей АЗС вызвали для дачи пояснений.

В США на рынке физической нефти цены упали ниже нуля – производители фактически платят потребителям, чтобы они забрали черное золото.

С понедельника, 6 апреля, в Украине существенно усиливаются карантинные меры. Так, гражданам будет запрещено выходить на улицу и посещать общественные места без медицинской маски.

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