В Турции прошли сильные снегопады

Дарья Дурова Видео 00:47, 17.02.2021

Турцию 19 февраля засыпало снегом, местами наблюдались метели, а в некоторых регионах осадки сопровождал гром. Жители страны показали, как выглядело необычное для региона природное явление.

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