В Турции прошли сильные снегопады

Турцию 19 февраля засыпало снегом, местами наблюдались метели, а в некоторых регионах осадки сопровождал гром. Жители страны показали, как выглядело необычное для региона природное явление. Турцию 19 февраля засыпало снегом, местами наблюдались метели, а в некоторых регионах осадки сопровождал гром. Жители страны показали, как выглядело необычное для региона природное явление. Турцию 19 февраля засыпало снегом, местами наблюдались метели, а в некоторых регионах осадки сопровождал гром. Жители страны показали, как выглядело необычное для региона природное явление.