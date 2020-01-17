В столице объявлены лауреаты 24-й общенациональной программы "Человек года"
24-общенациональная программа "Человек года" объявила Лауреатов в 17-ти национальных номинациях из разных сфер деятельности.
От регионального лидера, спортсмена или, примером, менеджера года в благотворительный фонд года. Учитывая реалии сегодняшнего дня, особенно актуальными в нынешней программе "Человек года-2019" стали номинации, касающихся децентрализации и регионального управления.
Международные премии программы "Человек года" – это не только проявление чувства благодарности, но и утверждения имиджа Украины как государства, умеет высоко ценить друзей. Среди обладателей этих престижных международных наград – главы европейских государств, известные дипломаты, меценаты, выдающиеся представители мировой культуры и искусства. Следовательно, в номинации "Международная премия в области общественно-политической деятельности" награду получит Президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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