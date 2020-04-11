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11 апреля • обновлено в 14:38
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В США пик эпидемии коронавируса: ситуация в Техасе

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В Италии несколько дней подряд уменьшается количество новых случаев заражения коронавирусом. В то же время специалисты утверждают - Европа еще не достигла пика и карантин ослаблять рано.

Эпицентр пандемии на сегодня переместился в Соединенные Штаты. Напомним, там 468 тысяч инфицированных, 16,5 тысяч человек погибли. Из уст президента Америки сегодня прозвучало, что в США сейчас - пик заболеваемости коронавирусом. Какие настроения в американцев - расспросим у Оксаны Фияло, жительницы Техаса.

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