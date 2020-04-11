В США пик эпидемии коронавируса: ситуация в Техасе

В Италии несколько дней подряд уменьшается количество новых случаев заражения коронавирусом. В то же время специалисты утверждают - Европа еще не достигла пика и карантин ослаблять рано.

Эпицентр пандемии на сегодня переместился в Соединенные Штаты. Напомним, там 468 тысяч инфицированных, 16,5 тысяч человек погибли. Из уст президента Америки сегодня прозвучало, что в США сейчас - пик заболеваемости коронавирусом. Какие настроения в американцев - расспросим у Оксаны Фияло, жительницы Техаса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!