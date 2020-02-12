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12 февраля • обновлено в 17:24
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В США обеспокоены новой целью Путина

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Россия взяла новую цель для того, чтобы обеспечить раскол в Европе. На этот раз Кремль намерен помешать интеграции Балкан с Западом.

Такое мнение выразил спецпредставитель США по делам Западных Балкан Мэтью Палмер, передает "Голос Америки". Он добавил, что РФ хочет обеспечить нестабильность в регионе.

"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан", – сказал Палмер после визита в Болгарию.

Он добавил – Москве выгоден раскол, хаос и подозрительность в регионе, что она и пытается реализовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал следующую цель Путина в Украине после Донбасса.

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