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В Совфеде России Грузии пригрозили высадкой десанта

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Член Совета Федерации России Алексей Кондратьев угрожающе заявил, что в ответ на оскорбление президента РФ Владимира Путина на телеканале "Рустави-2" страна-агрессор могла бы высадить в Грузии десант.

По его словам, если бы грузинские журналисты и собственники телеканала знали об этом, то вряд ли бы позволили себе ругательства в адрес Путина. Наглые угрозы российского сенатора прозвучали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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