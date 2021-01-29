В снежной осаде

Obozrevatel Видео 21:15, 29.01.2021 Обновлено: 21:15, 29.01.2021

Южную и центральную часть Украины замело снегом.

Заснежило так, что чрезвычайные службы и полиция перекрыли дороги чтобы расчистить снег. Обратились к водителям, чтобы те заехали на ближайшую АЗС и переждали непогоду. Какие регионы задел циклон - смотрите в сюжете.

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