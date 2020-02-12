В СМИ появились фото нового прессекретаря Ермака

Прессекретарем новоизбранного главы Офиса президента Андрея Ермака стала бывшая шеф-редактор издания l'officiel Online Дария Заривна.

Новой должностью она похвасталась в своем Twitter. "Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать", — написала Заривная.

В то же время, на ее странице в Facebook она уже также продемонстрировала, что "находится вместе с Ермаком в Офисе президента".

"Детали и официальный комментарий – чуть позже", — пообещала журналистка.

Дарья Заривная представлена в сети как соосновательница первой в Украине конференции представителей IT-бизнеса, медиа, акселераторов и фондов. Основательница СЕО нетворкинг-платформы благотворительных аукционов Charitum.

В 2018 году она основала интернет-журнал Vector — бизнес-медиа с фокусом на украинский IT-бизнес и креативную индустрию.

Также запустила свое коммуникационное агентство Vector PR — занимается пиар и контент-маркетингом для среднего и большого бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака главой Офиса президента. Соответствующий документ №48/2020 был опубликован на сайте ОП 11 февраля. Другим своим указом, №46/2020, глава государства уволил с поста руководителя ОПУ Андрея Богдана.

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