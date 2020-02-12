Главная Новости
12 февраля • обновлено в 18:40
МоваЯзык
МедОбоз Главная

В СМИ появились фото нового прессекретаря Ермака

100
Читать материал на украинском

Прессекретарем новоизбранного главы Офиса президента Андрея Ермака стала бывшая шеф-редактор издания l'officiel Online Дария Заривна.

Новой должностью она похвасталась в своем Twitter. "Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать", — написала Заривная.

В то же время, на ее странице в Facebook она уже также продемонстрировала, что "находится вместе с Ермаком в Офисе президента".

"Детали и официальный комментарий – чуть позже", — пообещала журналистка.

Дарья Заривная представлена в сети как соосновательница первой в Украине конференции представителей IT-бизнеса, медиа, акселераторов и фондов. Основательница СЕО нетворкинг-платформы благотворительных аукционов Charitum.

В 2018 году она основала интернет-журнал Vector — бизнес-медиа с фокусом на украинский IT-бизнес и креативную индустрию.

Также запустила свое коммуникационное агентство Vector PR — занимается пиар и контент-маркетингом для среднего и большого бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Ермака главой Офиса президента. Соответствующий документ №48/2020 был опубликован на сайте ОП 11 февраля. Другим своим указом, №46/2020, глава государства уволил с поста руководителя ОПУ Андрея Богдана.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости