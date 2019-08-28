В школу теперь ходить не обязательно: реформы в системе образования

Заместитель министра образования и науки Украины Вадим Карандий прокомментировал реформы в системе образования.

Ранее сообщалось о целом ряде реформ, которые уже ввели в системе образования Украины. Так, например, сообщали об отмене школьной формы, досок почета для отличников, объявления оценок для школьников, объявлялось также о жилетах безопасности для младших классов, новых предметах и домашнем обучении.

Эксперт подтвердил, что "домашнее образование" является абсолютно новой формой. От экстерната она отличается обязательным присутствием педагога. Такое образование полностью организовуется силами и ресурсами родителей, но ребенок все равно должен сдавать экзамены вместе с другими школьниками в том заведении, где он закреплен. Учебное заведение при этом должно отслеживать динамику успеваемости таких школьников. И в случае, если ребенок не будет успевать за сверстниками, школа должна рекомендовать возвращение ученика в общую систему образования.

Эксперт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет законных оснований для того, чтобы принимать решения по наличию или отсутствию, или даже по цвету школьной формы.

Также он прокомментировал новости об обязательном ВНО для преподавателей. Карандий заявил, что экзамены для преподавателей на самом деле не такие страшные, какими могут показаться из новостей. Они будут больше походить на сертификацию.

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