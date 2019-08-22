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В школу готовы!

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Более 700 педагогов собрались на традиционной августовской конференции педагогических работников Киева.

Сюда пришел и старший учитель столице – Болеслав Янович. Преподает почти 70 лет. Говорит, за последние годы система образования значительно улучшилась. За последние годы столица инвестировала в сферу образования большие средства. Примером, В 2014 на нее выделяли только 5 млрд гривен. Сегодня же бюджет составляет почти 18 млрд. Останавливаться не планируют, говорит городской голова. Ведь за детьми - будущее.

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