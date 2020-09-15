В сети показали ироничный ролик о Лукашенко. Видео

В сети появился ироничный ролик об Александре Лукашенко, который занимал пост главы Беларуси пять сроков подряд и заявил о свой победе в шестой раз.

Смонтированное видео показал Telegram-канал "MDK". На нем Лукашенко 16 раз повторил фразу "нельзя расслабляться" в разных интерпретациях.

Эти фразы звучали из его уст на разных публичных встречах, совещаниях и при общении с народом.

Отметим, что протесты в Беларуси после проведения президентских выборов не прекращаются: люди не верят в очередную победу Лукашенко и требуют проведения нового голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от власти. Якобы лишь он может сберечь страну.