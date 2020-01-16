В России очень много адекватных людей, которые понимают, что происходит: Серпень из "Киборгов"

Исполнитель главной роли в фильме "Киборги" Вячеслав Довженко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олекесандра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал отмечание Дня памяти киборгов в Украине, и как этот фильм изменил его жизнь.

"Этот фильм добавил много друзей. Мы понимали, что мы несем определенную миссию. Многие говорили нам, что еще рано, что не время, что все эти события еще болят до сих пор... Но огромный пласт людей живет в другой реальности на сегодняшний день, и мы понимали, что эта картина является необходимой для сегодняшнего зрителя. Ответственность огромная, и ее достаточно сложно было нести, но в конце концев, я думаю, что картина добавила больше знакомств с правильными людьми", - заявил Довженко.

Он заявил, что знаком и с режисерами, и с многими актерами из Российской Федерации.

"Один из моих знакомых режиссеров, он из Санкт-Петербурга, приезжал на премьеру фильма в Украину, так как не хотел смотреть пиратскую версию. Он купил билет, сходил в кинотеатр, и потом написал очень крутой отзыв о фильме. В России очень много адекватных людей, которые понимают, что происходит", - заявил актер.

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