У Riffmaster'а есть стопроцентное алиби: адвокат Андрея Антоненко

Константин Татарченко, адвокат Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в деле об убийстве Шеремета, заявил, что вскоре он удивит Арсена Авакова.

Он отметил, что у его клиента якобы уже есть стопроцентное алиби.

"Мы сегодня собирались, скажем так, тактической группой защиты, и отрабатывали именно этот момент", – рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что считает одним из ключевых моментов именно то, что им нужно доказывать свою непричастность и невиновность, хотя это противоречит требованиям действующего законодавста.

"Мы пришли к выводу, что мой клиент Андрей Антоненко Riffmaster и другое лицо (я пока не буду называть кто, потому что это не мой клиент), имеют стопроцентное алиби. И я думаю, что мы в ближайшее время неприятно удивим Арсена Борисовича", – подчеркнул Константин Татарченко.

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