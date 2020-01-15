В РФ готовятся к транзиту власти в 2024 году: российский политик

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал обращение президента Путина к Федеральному собранию и отставку правительства РФ.

"Скажу откровенно - это было для всех неожиданно, в том числе и для политического сообщества. Я думаю, что то, что сейчас происходит - это переход в критическую величину дискуссии по транзиту власти в 2024 году. И кроме всего прочего в 2021 году приближаются выборы в Госдуму", - заявил Пономарев.

Причиной отставки правительства он назвал то, что Медведеву дают новое задание. И если будет происходить транзит власти, то его новая должность, по мнению эксперта, станет фактически должностью нынешнего вице-президента.

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