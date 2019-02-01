В размере годовых субсидий: експерт рассказал, что ждет должников ЖКХ

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Никончук отметил, что сумма долга за услуги ЖКХ, которые практически равны объема запланированных на 2019 субсидий в 50 млрд грн, слишком велика и указывает на неспособность граждан платить по тем тарифам, которые сегодня существуют, даже при содействии программ поддержки и субсидированию.

По мнению эксперта лишь 5% в этой сумме приходится на граждан, которые по своим субъективным соображениям не считают нужным платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги. А остальные 95% не имея субсидий не имеют возможности платить за эти услуги.

Он напомнил о возможности реструктуризации долгов, но не уверен, что они способны выплачивать сумму текущего потребления услуг.

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