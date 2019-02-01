МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

В размере годовых субсидий: експерт рассказал, что ждет должников ЖКХ

220Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Никончук отметил, что сумма долга за услуги ЖКХ, которые практически равны объема запланированных на 2019 субсидий в 50 млрд грн, слишком велика и указывает на неспособность граждан платить по тем тарифам, которые сегодня существуют, даже при содействии программ поддержки и субсидированию.

По мнению эксперта лишь 5% в этой сумме приходится на граждан, которые по своим субъективным соображениям не считают нужным платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги. А остальные 95% не имея субсидий не имеют возможности платить за эти услуги.

Он напомнил о возможности реструктуризации долгов, но не уверен, что они способны выплачивать сумму текущего потребления услуг.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.

Темы
ПідсумкиЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Андрей Никончук

Новости

Все новости