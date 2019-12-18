В противостояниях под ВР заинтересована власть: ветеран АТО

Ветеран АТО, народный йдепутат 8-го созыва Игорь Лапин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Влады Цуркан.

Он прокомментировал противостояния митингующих и силовиков перед Верховной Радой и дал прогнозы относительно развития событий во время так называемого "Земельного Майдана".

"Тема земли является очень болезненной, а если учесть, что наш президент неоднократно говорил, что будет советоваться с обществом по болезненным темам в виде референдумов, то что-то я не вижу такого стремления с кем-то советоваться. Я думаю, что фермеры будут добиваться защиты своих прав различными способами. Нас ожидают и перекрытия трасс тракторами и т.д. Что касается противостояния, которые вчера были под ВР, то мы видим последствия этого противостояния, но не видим первоисточника, то есть тех, кто эти противостояния спровоцировал. Мы уже видим сами драки. Я считаю, что это ситуация была искусственно спровоцирована, и в ней были заинтересованы именно органы государственной власти", - заявил Лапин.

Он также пояснил свою позицию по поводу того, почему считает власть заинтересованной в противостояниях под ВР.

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