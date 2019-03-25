В Польше погибли трое украинцев: Obozrevatel News в 10:00 от 25.03.2019

В Польше погибли трое украинцев

В Польше погибли трое украинцев. Они попали под колеса автомобиля, когда переходили дорогу. Это 18-летняя девушка и двое парней. Им было 24 и 25 лет. Трагический случай произошел в населенном пункте Бжезник. В местной полиции говорят: они переходили дорогу с нарушением правил дорожного движения и не имели на себе элементов, которые отражали свет. Водитель автомобиля был трезв. Продолжается расследование.

Смертельная авария в Одессе

Разорвало на куски. В Одессе два человека погибли в результате жуткой ДТП. По данным местных СМИ, авария стала результатом гонки, которые устроил водитель BMW. Тот сначала врезался в припаркованную машину, потом автомобиль влетел в столб и загорелся. От мощного удара об электроопору машину разорвало пополам.

Акции у дипломатических учреждений РФ

Освободить Павла Гриба. Митинг под таким лозунгом состоялся в Одессе возле консульства страны-агресоркы. Участники также требовали освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в российской неволе. К митингующим из российского посольства так никто и не вышел. Аналогичная акция прошла и у посольства России в Киеве.

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