В партии ''Слуга народа'' будут делать упор на собственную сексуальность

От сидения на двух стульях отказался Дмитрий Разумков. Председатель Верховной Рады передал свой пост лидера партии "Слуга народа" Александру Корниенко.

А Александр от возбуждения при передаче таких полномочий сказал, что без сексуальности дела в партии не будет.

Мы бы хотели обратить внимание на количество секс-шопов, которые смогут помочь партии быть в сексуальной форме, которые разположены недалеко от рабочих мест нардепов и министров. А пока не разработаны стандарты сексуальности для партии "Слуга народа", наша редакция позволит себе побыть сексуальными волонтерами для монобольшинства депутатов и предложить образы, которыми они могут воспользоваться для возбуждения электората, как и предлагал новоизбранный лидер партии.

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