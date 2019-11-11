В партии ''Слуга народа'' будут делать упор на собственную сексуальность

В партии ''Слуга народа'' будут делать упор на собственную сексуальность81 Читать материал на украинском
От сидения на двух стульях отказался Дмитрий Разумков. Председатель Верховной Рады передал свой пост лидера партии "Слуга народа" Александру Корниенко.
А Александр от возбуждения при передаче таких полномочий сказал, что без сексуальности дела в партии не будет.
Мы бы хотели обратить внимание на количество секс-шопов, которые смогут помочь партии быть в сексуальной форме, которые разположены недалеко от рабочих мест нардепов и министров. А пока не разработаны стандарты сексуальности для партии "Слуга народа", наша редакция позволит себе побыть сексуальными волонтерами для монобольшинства депутатов и предложить образы, которыми они могут воспользоваться для возбуждения электората, как и предлагал новоизбранный лидер партии.
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