В Париже наводнение, Сена вышла из берегов – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 07:00, 4.02.2021 Обновлено: 07:09, 4.02.2021

В Париже наводнение, Сена вышла из берегов – дайджест международных событий.

Стало известно, где состоится отобранный в Беларуси чемпионат мира по хоккею. В Париже из-за паводков объявили "желтый" уровень опасности. Корабль Starship компании SpaceX взлетел на высоту 10 километров, но разбился при посадке, а в Тихом океане произошло мощное землетрясение. Больше об этом – смотрите в обзоре.

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