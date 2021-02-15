В оккупированном Луганске взорвался газ: очевидцы сняли ЧП на видео

В Луганске 15 февраля взорвался и загорелся участок на газораспределительном узле. Очевидцы засняли пожар вблизи, а также показали, как зарево от огня было видно в городе. В Луганске 15 февраля взорвался и загорелся участок на газораспределительном узле. Очевидцы засняли пожар вблизи, а также показали, как зарево от огня было видно в городе. В Луганске 15 февраля взорвался и загорелся участок на газораспределительном узле. Очевидцы засняли пожар вблизи, а также показали, как зарево от огня было видно в городе.