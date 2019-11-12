В обществе сейчас много мифов о рынке земли: профессор экономики

Эксперт по вопросам земельных отношений, профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский в прямом эфире ObozTV прокомментировал голосование по рынку земли в Украине.

Он заявил, что в Украине, по сути, уже есть владельцы земли - это те же владельцы недвижимости.

"Для меня нет разницы между собственностью на землю и недвижимостью. Никто землю из Украины вывозить не будет. Я сторонник того, чтобы мы росли как можно быстрее, и считаю, что только доступ иностранцев к ресурсу земли, он способен повысить развитие экономики на несколько процентов. Господин президент призывает иностранцев инвестировать, а общество говорит, что не согласно с продажей земли иностранцам. Не нужны двойные стандарты. Если брать Аргентину или США, то там собственность иностранцев на землю составляет менее 10%, а обществу сейчас дали много мифов, которые не соответствуют действительности", - заявил Нивьевский.

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