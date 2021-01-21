В Москве авто въехало в пешеходов на тротуаре.mp4

Таша Адамович Видео 23:16, 21.01.2021 Обновлено: 23:35, 21.01.2021

В Москве автомобиль влетел на тротуар и сбил пешеходов. По данным СМИ, одна женщина госпитализирована.

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