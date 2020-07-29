В Минске заметили военную технику

Видео 00:41, 30.07.2020

Источник видео – Telegram-канал NEXTA Live.

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