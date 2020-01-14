В МАУ назвали виновных в аварии самолета в Иране

Главным виновником трагедии с самолетом МАУ можно считать Госавиаслужбу Ирана, так как она не закрыла воздушное пространство.

Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне в интервью LB.ua. "Мое мнение: виноват тот, кто не закрыл пространство над Ираном. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку это или система активировалась сама", – сказал он.

По его словам, тут речь идет о выполнении государственными органами страны общемирового соглашения по обеспечению безопасности.

"Государство, которое отвечает за свое воздушное пространство, должно обеспечить его безопасность. Если они играют в какие-то войнушки, они должны позаботиться о том, чтобы это никак не отразилось на гражданской авиации, независимо от того, чьи там самолеты летают", – заявил Дыхне.

По его словам, то, что США для своих бортов закрыли воздушное пространство - чистая формальность, они туда и так не летали.

"В оценке любого происходящего события мы больше ориентированы и имплементированы в европейские нормы по нормативам требований к авиационной безопасности и управлению гражданской авиацией. Во-первых, у нас совпадает время суток. С Америкой же разница день-ночь. Авиакомпания не должна принимать подобные решения. Она выполнила все необходимые требования по соблюдению безопасности", – пояснил президент МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране.

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