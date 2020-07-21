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21 июля • обновлено в 20:28
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В Луцке террорист выстрелил при второй попытке полицейского подойти к автобусу

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